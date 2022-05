Coltellate e colpi di martello a dei coetanei: ventenni arrestati dopo una brutale aggressione

A Sant'Antimo i carabinieri hanno arrestato un 21 enne ed un 26enne del posto. Sarebbero gli autori di una violenta aggressione consumata il 19 aprile scorso ai danni di due 20enni, nel centro della cittadina del Napoletano.

Ad emettere il decreto di fermo di indiziato di delitto è stata la procura della Repubblica di Napoli Nord. I due, entrambi noti alle forze dell'ordine, sono indagati per tentato omicidio, lesione personale aggravata e porto illegale di anni e strumenti atti ad offendere.

Le indagini sono state condotte attraverso l'ascolto di testimoni, la visione di immagini di impianti di videosorveglianza della zona ed intercettazioni telefoniche.

La vicenda che li riguarda è quella dell'aggressione - scatenata per motivi non ancora noti - ai danni di due 20enni colpiti ripetutamente con un coltello ed un martello. In particolare, una delle due vittime era stato ferito con martellate alla testa e accoltellata al ventre, e si è salvato solo grazie al tempestivo intervento del personale sanitario dell'Ospedale Cardarelli. L'altro, ferito agli arti inferiori, era stato medicato e dimesso dal pronto soccorso di Frattamaggiore.

I due arrestati sono stati condotti a Poggioreale, dove resteranno detenuti in attesa dell'udienza di convalida.