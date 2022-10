Fratture alle braccia e lividi ovunque: arrestato suo marito

I carabinieri della stazione di Pozzuoli hanno sottoposto a fermo, per di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali, un 44enne del posto già noto alle forze dell’ordine.

Era pomeriggio quando i militari dell’arma – allertati dal 112 – sono intervenuti presso l’ospedale C.T.O. di Napoli dove poco prima era arrivata una 47enne con fratture multiple alle braccia e varie contusioni su tutto il corpo.

Le indagini dei carabinieri hanno permesso di appurare che la vittima era stata aggredita – alla presenza del figlio minore – dal marito. Il motivo della violenza, gelosia. I militari hanno ricostruito innumerevoli episodi di maltrattamenti e vessazioni mai denunciati, caratterizzanti gli ultimi 10 anni di vita della vittima.

L’uomo, fuggito, è stato rintracciato in tarda serata a Quarto e fermato. Il 44enne è ora in carcere mentre per la donna la prognosi è di 30 giorni.