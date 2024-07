Costringe una collega a essere toccata nelle parti intime e a sedersi sulle sue gambe

Ieri pomeriggio a Latina, i carabinieri della locale stazione hanno dato esecuzione all'ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, emessa, dall'ufficio G.I.P. del Tribunale di Latina, nei confronti di un cittadino classe 83, residente a Brusciano (NA) in atto sottoposto alla misura alternativa alla detenzione dell'affidamento in prova ai servizi sociali per il reato di violenza sessuale.

Dalle indagini sarebbe emerso che il 41enne, impiegato presso un cantiere edile di Latina, dove lavorava anche la denunciante, l'avrebbe costretta a subire, contro la sua volontà, atti sessuali consistiti nella palpazione delle parti intime e a sedersi sulle sue gambe.

L’arrestato, espletate le formalità di rito è stato tradotto presso la propria abitazione, in regime degli arresti domiciliari, a disposizione della competente Autorità Giudiziaria.