Nella serata di ieri a Castellammare di Stabia si è verificato l'ennesimo episodio di violenza di genere. Al 112 era arrivata la segnalazione di urla e grida provenienti da un appartamento, così i militari della sezione radiomobile della locale compagnia hanno raggiunto quell’abitazione giusto in tempo per poter assistere all’ultimo episodio di maltrattamenti in famiglia.

La vittima è una donna di 42 anni, il violento è suo figlio e ha 23 anni. Offesa quotidianamente, minacciata e picchiata per le richieste estorsive del ragazzo, lo ha denunciato.

Il ragazzo è stato arrestato ed è ora in attesa di giudizio.