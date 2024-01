Maltratta la moglie per anni: violenze e minacce anche davanti al figlio piccolo

Nella giornata di mercoledì scorso i Carabinieri di Aversa hanno rintracciato e arrestato, in provincia di Foggia, un 36enne di Casoria. L'uomo è stato condannato a cinque anni di carcere per maltrattamenti e violenza sessuale contro l'ex moglie e violenze nei confronti del figlio minore, avvenuti dal 2016 al 2020 in provincia di Caserta e Napoli.

L'uomo si era reso irreperibile dal 28 novembre 2023, quando alcuni militari dell'Arma si erano recati presso il suo domicilio per la notifica del provvedimento restrittivo, emesso nei suoi confronti a seguito dell'attività d'indagine diretta dalla Procura di Napoli Nord, partita dalla denuncia per maltrattamenti sporta dalla donna nel 2020 ai carabinieri di Frignano.

In quella occasione, la vittima aveva riferito delle violenze fisiche e psicologiche patite sin dal 2016 ad opera del marito violento e aggressivo, consistenti in offese, violenze fisiche e psicologiche, riconducibili a un'immotivata gelosia. Le vessazioni, subite dalla donna anche dopo essersi allontanata dalla casa coniugale e trasferitasi presso l'abitazione dei genitori insieme al figlio minore - anch'egli presente alle violenze - hanno avuto seguito attraverso telefonate di minacce di morte, formulate da persone vicine al marito, nonostante quest'ultimo fosse a conoscenza del provvedimento restrittivo a suo carico. L'uomo, rintracciato presso l'abitazione dell'attuale compagna, in provincia di Foggia, è stato associato presso la Casa Circondariale di quella località.