Davanti al figlio di 4 anni la prende a pugni e le sfascia una sedia in testa: arrestato

Un litigio di coppia, come già successo in passato. Insulti, minacce. Un crescendo di vessazioni che, questa volta, ha rischiato di finire in tragedia. L'uomo, il violento, è finito in manette.

L'episodio è avvenuto la scorsa notte a Giugliano. L’ennesima lite con la compagna aveva scatenato l’ira di un 42enne. Alzata la voce, era passato alle mani tirandole un pugno in faccia e poi sfasciandole addosso una sedia, Tutto davanti agli occhi del figlio, di soli 4 anni.

La donna però ha avuto la forza di comporre il numero 112 sul tastierino del cellulare, e dopo pochi minuti sono arrivati i carabinieri. Il 42enne, che intanto stava portando con sé via il figlio in lacrime, è stato intercettato e fermato in auto col bambino. Aveva in tasca un coltello a serramanico.

È stato arrestato ed è ora in carcere a Poggioreale. Il bambino è tornato tra le braccia di sua madre, che ha rifiutato l'intervento dei medici.