Arrestato truffatore seriale: sottraeva oro e soldi a persone anziane

Venrdì scorso, 24 dicembre, i Carabinieri della Compagnia di Sorrento hanno eseguito un'ordinanza di applicazione della misura cautelare agli arresti domiciliari, emessa dal GIP del Tribunale di Torre Annunziata su richiesta della Procura, nei confronti di un 23enne di Napoli, gravemente indiziato di quattro episodi di truffa ai danni di persone anziane

I fatti risalgono ai mesi di maggio, giugno e novembre 2020. Le indagini, condotte dai militari delle Stazioni Carabinieri di Sorrento, Piano di Sorrento e Torre del Greco, coordinate dalla Procura di Torre Annunziata, hanno permesso di raccogliere gravi indizi di colpevolezza a carico dell'indagato quale autore dei raggiri nei confronti di vittime, tutte ottuagenarie.

Le indagini, favorite anche dalla visione di diverse filmati dei sistemi di videosorveglianza, hanno consentito di individuare l'indagato al quale, in particolare, vengono contestati quattro episodi: l’11 novembre 2020, fingendosi il nipote della vittima, sarebbe riuscito a farsi consegnare 9.300 euro da una signora 91enne di Torre del Greco; il 10 giugno 2020, fingendosi il nipote della vittima, sarebbe riuscito a farsi consegnare 2.700 euro da una signora 86enne di Sorrento; il 16 giugno 2020, fingendosi il figlio della vittima, sarebbe riuscito a farsi consegnare 450 euro in contanti più monili in oro; il 20 maggio 2020, fingendosi il nipote della vittima, sarebbe riuscito a farsi consegnare numerosi monili in oro.

Al termine delle formalità di rito l'indagato è stato sottoposto agli arresti domiciliari presso il proprio domicilio.