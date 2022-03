Anziani truffati per migliaia di euro: finto nipote finisce in manette

Questa mattina i Carabinieri di Pozzuoli hanno posto agli arresti domiciliari un 34enne accusato di aver commesso cinque distinte truffe ai danni di anziani. Le indagini sono state avviate nel settembre del 2021, dopo la querela di una 82enne.

Cinque gli episodi che sarebbero a carico dell'arrestato.che, fingendosi il nipote delle anziane vittime, riusciva a compiere il colpo. Nel dettaglio, l'uomo faceva "leva" su situazioni di difficoltà in cui versavano parenti o conoscenti, per poi presentarsi a casa della vittima prescelta e farsi consegnare soldi in contanti, oggetti in oro e gioielli.

Secondo gli investigatori, i colpi avrebbero fruttato un totale di circa 20mila euro in contanti e gioielli per un valore complessivo di qualche decina di migliaia di euro.