"Sua figlia è in grave pericolo, servono subito 15mila euro": arrestato dopo truffa ad un'anziana

Un 32enne napoletano, ritenuto gravemente indiziato di truffa ai danni di una persona anziana, è stato ieri sera arrestato dai carabinieri. L'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip del Tribunale di Torre Annunziata, è stata eseguita dai carabinieri di Sorrento, ovvero la città in cui la truffa sarebbe stata portata a compimento lo scorso settembre.

Le indagini hanno avuto origine dalla denuncia sporta da una donna 65enne di Sorrento, la quale, nella tarda mattinata del 2 settembre, aveva ricevuto diverse telefonate in cui veniva simulata una situazione di pericolo per sua figlia. Per aiutarla, doveva pagare 15mila euro in contanti. La vittima aveva quindi consegnato il denaro richiesto e altri oggetti preziosi a quello che secondo gli inquirenti è il 32enne arrestato.

L'uomo, ritenuto uno degli autori della truffa - è caccia ai complici - è stato condotto in carcere, a Poggioreale.