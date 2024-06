Sottraggono ad un'anziana 14mila e 500 euro: c'è un arresto

Stamattina, a Napoli, i carabinieri della Compagnia di Sorrento hanno eseguito un'ordinanza di custodia in carcere per un 47enne napoletano. È ritenuto gravemente indiziato di aver commesso una truffa aggravata dall'età avanzata della vittima, nonché dalla rilevante entità del danno patrimoniale.

L'indagine, svolta dai militari della Stazione carabinieri di Massa Lubrense, ha consentito di accertare - per gli inquirenti - che lo scorso 8 gennaio 2024 l'arrestato, in concorso con persone non ancora identificate, avrebbe truffato una donna 76enne di Massa Lubrense appropriandosi di denaro contante per un importo complessivo di 14.500 euro.

La vittima era stata contattata telefonicamente da uno degli autori del reato, il quale, spacciandosi per un poliziotto, l'aveva indotta in errore, facendole credere che il figlio avesse causato lesioni gravissime ad una persona a seguito di un investimento stradale e che, se la donna non avesse pagato una somma di denaro, il figlio avrebbe rischiato di finire in carcere.

Successivamente si era presentato presso l'abitazione della vittima un uomo che, qualificandosi come un avvocato, si era fatto consegnare 14.500 euro in contanti. Attraverso la ricostruzione investigativa fatta dai militari nell'immediatezza dei fatti ed i successivi accertamenti consistiti principalmente nella raccolta di testimonianze nonché nell'acquisizione e nell'analisi dei filmati dei sistemi di videosorveglianza, pubblici e privati, si è riusciti a pervenire all'identificazione di uno degli autori della truffa nell'odierno indagato.

È stato condotto in carcere a Poggioreale.