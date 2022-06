"Suo figlio ha un debito da pagare": truffa un'anziana ma viene arrestato

Una persona è stata arrestata ad Ischia dopo aver tentato una truffa ai danni di un'anziana signora.

Da solo, giovane e dall’atteggiamento sospetto, R.C. si aggirava in via Nuova dei Conti come in attesa di un appuntamento.

Un brigadiere della stazione carabinieri di Forio, libero dal servizio, osservava la scena. Il ragazzo dopo un po' ha bussato ad un citofono di una palazzina ed è entrato.

Uscito dopo poco, si ritrova davanti il brigadiere che lo perquisisce: R.C. aveva addosso 400 euro e gioielli dal valore di circa 10mila euro. In pochi minuti le pattuglie delle stazioni di Ischia e Forio sono giunte sul posto e lo hanno arrestato con l'accusa di truffa aggravata e sostituzione di persona.

Era l'autore di una truffa ai danni di un'anziana. Ottantadue anni, la donna aveva ricevuto la telefonata di uno sconosciuto che la aveva convinta a preparare quello che aveva di valore per saldare un debito contratto dal figlio. Una richiesta ingente e precisa, 3mila e 900 euro in contanti.

A bussare alla sua porta per ritirare il denaro era stato proprio R.C., per una truffa alla fine non riuscita. Il totale dei soldi e dei gioielli è stato restituito all'anziana.