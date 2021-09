"È un corriere della droga, controllate quell'auto": la telefonata anonima incastra un 41enne

In un'utilitaria, stava trasportando un grosso carico di stupefacenti da Roma a Marano

I carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Giugliano hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio un 41enne di Marano (nato a Roma), già noto alle forze dell’ordine.

Una telefonata anonima ha allertato i militari suggerendo l’arrivo di un grosso carico di stupefacenti da Roma. Sarebbe stata trasportata in un’utilitaria, destinazione Marano.

E proprio lungo la strada che collega la cittadina della provincia con il quartiere napoletano di Chiaiano, che i carabinieri hanno intercettato un veicolo corrispondente alla descrizione fornita.

Tradito dal nervosismo, il 41enne è stato trovato in possesso di 10 chili di hashish: 100 panetti nascosti nel bagagliaio e in un borsone. La droga è stata sequestrata mentre l’uomo è finito in carcere a Poggioreale dove attende giudizio.