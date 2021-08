In manette il titolare del bar: avrebbe rubato energia elettrica per 38mila euro

Carabinieri in azione a Casalnuovo, la scoperta

Via Pigna

I carabinieri forestali in questi giorni sono impegnati in servizi volti al controllo del settore agroalimentare. A Casalnuovo i militari della Stazione forestale di Marigliano, mentre controllavano un bar di via Pigna, hanno notato delle manomissioni sul contatore elettrico.

Allertato il personale tecnico dell’Enel, è emerso che il misuratore di elettricità fosse stato manomesso: 2 delle 3 fasi erano state saldate facendo così diminuire il consumo.

Negli ultimi 5 anni – è stato accertato – il titolare dell’attività commerciale, un 44enne incensurato, ha sottratto illecitamente energia elettrica per un importo di circa 38mila euro.

I carabinieri hanno arrestato l’uomo per furto aggravato. Il 44enne è in attesa di giudizio.