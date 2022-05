In pieno giorno prova a smontare la cassa del distributore di carburante: arrestato

Un uomo è stato messo in manette nel Vesuviano per tentato furto aggravato e danneggiamento.

L'episodio è avvenuto ad Ottaviano, dove i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Torre Annunziata hanno arrestato il 30enne di San Giuseppe Vesuviano, persona già nota alle forze dell’ordine.

Era mattina quando, noncurante della presenza intorno a lui di tantissime persone, l'uomo era in un distributore di carburante su via Roma intento a smontare e portar via la cassa dell'impianto self service,

Numerosi i passanti increduli, alcuni dei quali hanno chiamato il 112. I carabinieri sono intervenuti e lo hanno messo in manette. Adesso si trova in carcere, in attesa di giudizio.