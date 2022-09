Aggredì un uomo colpendolo con un mattone alla testa: arrestato dopo un anno

La polizia lo ha trovato a Napoli e arrestato. Si tratta di un 38enne nato in Tanzania, che proprio a settembre ma dello scorso anno avrebbe aggredito secondo gli inquirenti un suo connazionale a Roma, facendolo finire per tre mesi in terapia intensiva.

Il tentato omicidio si consumò in piazzale dei Partigiani, di fronte alla stazione ferroviaria Roma Ostiense. Il ferito - in gravi condizioni, era stato picchiato alla testa con un mattone – venne trasferito d'urgenza in ospedale dove fu sottoposto ad un delicato intervento chirurgico. Sarebbe rimasto in coma tre mesi prima di risvegliarsi.

Testimonianze, immagini video ed altri elementi utili alle investigazioni, hanno condotto i poliziotti romani all'identità del presunto aggressore poi trovato a Napoli nei giorni scorsi. La questura partenopea gli ha notificato la misura cautelare in carcere.