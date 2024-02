"Agli scrittori certe volte tagliano la testa": arrestato lo stalker di un giornalista napoletano

Oggi la polizia di Sorrento hatratto in arresto L.S. accusato di atti persecutori (stalking) nei confronti del giornalista de Il Fatto Quotidiano, Vincenzo Iurillo. Il fatto è stato commesso a Sant'Agnello e Sorrento dal 9 aprile scorso sino al 26 gennaio di questo anno. L'uomo era già sottoposto, dal 26 gennaio, agli arresti domiciliari per il reato di lesioni gravi, commesso sempre a Sant'Agnello lo scorso 26 marzo ai danni di Claudio d'Esposito, presidente del WWF Terre del Tirreno.

"Agli scrittori certe volte tagliano la testa"

Dalle indagini è emerso che l'indagato, pluripregiudicato anche per reati di criminalità organizzata, avrebbe in più occasioni minacciato, molestato e intimorito il giornalista Iurillo, cagionandogli un perdurante e grave stato di ansia e di paura, al punto tale da ingenerargli un fondato timore per la propria incolumità. L'indagato avrebbe minacciato il giornalista intimandogli di stare attento a ciò che scriveva. Nell'ottobre 2023 si sarebbe così rivolto a Iurillo: "eccolo lo scrittore, ma agli scrittori certe volte tagliano la testa"; minacce replicate il 17 gennaio durante il servizio del programma televisivo delle “Iene”, avente ad oggetto la nota vicenda della benedizione dei camion, riconducibili proprio all'indagato, sul sagrato della chiesa dei “Santi Prisco ed Agnello” del comune di Sant'Agnello.

Inchiesta sulla benedizione dei camion

E, ancora, "dite al buon Iurillo che pensasse ai guai suoi, ai suoi scheletri nell'armadio e a chi era socio suo padre", ma tutto sarebbe culminato nell'episodio del 20 gennaio quando Iurillo sarebbe stato inseguito dall'indagato e da altre due persone sin dentro una farmacia di Sant'Agnello, nella quale la vittima avrebbe trovato rifugio, facendo intervenire la polizia, al cui arrivo L. S. si sarebbe allontanato.

La condotta dell'indagato, oltre alla denuncia della persona offesa, è emersa anche dalle dichiarazioni di persone informate sui fatti, l'analisi delle immagini fornite dai sistemi di video sorveglianza e le immagini del servizio del programma televisivo delle Iene. Secondo quanto accertato, l'indagato avrebbe preso di mira Iurillo per gli articoli pubblicati in merito all'aggressione commessa ai danni del presidente del WWF Terre del Tirreno, ma anche quelli sull'inchiesta giornalistica dello stesso Iurillo relativa alla vicenda della benedizione dei camion della ditta riconducibile all'indagato da parte del parroco di Sant'Agnello il 30 dicembre 2023.

"Voleva zittire e condizionare i soggetti"

Come riportato nell'ordinanza cautelare dal GIP, “Lo scopo perseguito dal L. è chiaramente quello di zittire e comunque condizionare l'attività di soggetti, come d'Esposito prima e Iurillo poi, i quali sono, a vario titolo, espressione di quel baluardo di legalità a presidio della salvaguardia del territorio della penisola sorrentina. Come condivisibilmente argomentato dal PM nella sua richiesta, il comportamento assunto da L.è sostanzialmente finalizzato ad intimorire quei soggetti, nel caso in esame Iurillo, di professione giornalista, inducendolo ad astenersi, in futuro, dalle proprie iniziative professionali, suscettibili di compromettere ulteriormente i propri interessi imprenditoriali".