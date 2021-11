Suo figlio investe una donna, lui inizia a sparare all'impazzata: tre persone ferite

Avrebbe "vendicato" suoi figlio, protagonista di un incidente stradale con lo scooter, sparando sei o sette colpi ad altezza d'uomo in pieno centro a Napoli. M.T., 37 anni, è stato identificato e arrestato. Secondo gli inquirenti è colui al quale si deve il ferimento di tre persone (avvenuto venerdì sera) balzato agli onori della cronaca sabato scorso.

La vicenda è particolarmente complessa. Per gli inquirenti il figlio di M.T. ha investito una donna e poi provato a fuggire, bloccato da un coraggioso cittadino russo che non gli ha permesso di andar via. A quel punto sarebbe intervenuto l'aggressore: avrebbe sparato e ferito il russo al braccio e alla coscia sinistra, colpito di striscio un uomo (che non si è fatto accompagnare in ospedale per paura del Coronavirus), e una donna. Questa pare essere alla fine la vera vittima della vicenda: ha riportato lo scoppio della tibia e la perforazione del calcagno, lesioni che, scrive il gip Chiara Bardi "potrebbero compromettere la sua abilità motoria".

Secondo quanto emerso, prima di andare a prendere una pistola calibro 7,65 e iniziare a sparare, T. - con tanto di Rottweiler al seguito - aveva già provato ad aggredire lo straniero, senza riuscire ad avere la meglio. È stato rintracciato grazie ai sistemi di videosorveglianza di un supermarket all'interno del quale il russo ha cercato riparo, e all'identificazione del proprietario dello scooter incidentato, cioè sua moglie.

Durante l'udienza di convalida ha parzialmente ammesso i fatti. A suo dire avrebbe sparato per "intimidire" il russo che aveva "maltrattato suo figlio".

Tra le altre accuse, dovrà rispondere di tentato omicidio aggravato dai futili motivi e dalla crudeltà, e lesioni personali gravi.