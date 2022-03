Torna nel bar dopo la lite e inizia a sparare all'impazzata: 21enne in manette

A Castellammare stamane la polizia ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere - emessa dal Gip di Torre Annunziata - per A.A., un 21enne ritenuto "gravemente indiziato" di detenzione e porto illegale di arma da fuoco. Questi è stato condotto nella casa circondariale partenopea di Poggioreale.

La vicenda che secondo gli inquirenti lo riguarda risale all'8 dicembre scorso quando a Castellammare, all'interno di un bar molto frequentato in occasione dei festeggiamenti dell'Immacolata, il giovane avrebbe litigato con un classe '84 che gli aveva dato uno schiaffo. Avuta la peggio, il 21enne prima si sarebbe allontanato con uno scooter dal bar, poi sarebbe tornato armato di una pistola.

La ricostruzione dei fatti è inquietante: il 21enne avrebbe a quel punto esploso almeno tre colpi ad altezza d'uomo contro il 38enne ed un suo amico. Alla fine due dei colpi esplosi ferirono la vittima al malleolo del piede sinistro e al polpaccio della gamba sinistra, ed un terzo colpo - sparato all'altezza dell'inguine - venne fermato dal telefono cellulare che aveva nella tasca anteriore dei pantaloni.

Il classe '84 venne condotto in ospedale, medicato e interrogato per risalire all'autore dell'aggressione. Attraverso l'analisi delle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza presenti sulla scena del crimine, la polizia ha identificato il 21enne.

La procura di Torre Annunziata aveva chiesto l'emissione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti dell'indagato anche per il reato di duplice tentato omicidio nei confronti della vittima e dell'amico di quest'ultima, ma il Gip ha rigettato la richiesta avendo diversamente qualificato il fatto come lesioni personali aggravate, consumate e tentate, che non consentono l'adozione della custodia cautelare in carcere.