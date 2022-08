Droga nella Napoli "bene", arrestato il terzo spacciatore in meno di 24 ore

Ancora un arresto dei carabinieri del nucleo operativo del Vomero. A finire in manette per detenzione di droga a fini di spaccio F.P., 53enne dei Quartieri Spagnoli già noto alle forze dell’ordine. I militari lo hanno bloccato questa notte in via Cavallino. Addosso aveva 3 involucri di cocaina, 120 euro in contante ritenuto provento illecito e un cellulare utilizzato verosimilmente per pianificare gli scambi.

P. è ora ai domiciliari, in attesa di giudizio. Si tratta del terzo pusher arrestato dai militari in meno di 24 ore.