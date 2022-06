Giovanissimo, spacciatore di droga e col reddito di cittadinanza: arrestato

Nel quartiere Piscinola i carabinieri del nucleo operativo della compagnia Vomero hanno arrestato un giovanissimo pusher peraltro percettore del reddito di cittadinanza.

I militari percorrevano via Rocco Marco di Torrepadula quando hanno notato un ragazzo a bordo di uno scooter e gli hanno intimato di fermarsi. Il giovane però anziché fermarsi ha accelerato dando vita ad un inseguimento.

Poche centinaia di metri dopo, i carabinieri hanno raggiunto e fermato C.A., 21enne del posto già noto alle forze dell'ordine: aveva con sé 75 euro in contanti e 15 grammi di hashish già pronti in dosi per la vendita.

La perquisizione è proseguita nella sua abitazione, dove sono stati ritrovati altri 1.565 euro. Ora in attesa di giudizio, dovrà rispondere di detenzione di droga a fini di spaccio, e sarà segnalato all'Inps perché gli venga revocato il beneficio del reddito di cittadinanza.