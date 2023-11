Droga, soldi e una ricetrasmittente: 25enne colto in flagrante

Altro blitz anti-droga per i carabinieri della sezione operativa della compagnia di Castello di Cisterna. Questa volta nelle palazzine popolari di Marigliano: a finire in manette è stato un 25enne del posto già noto alle forze dell’ordine, D.F..

L’uomo era stato fermato a piedi e perquisito. Rinvenute, nella sua disponibilità, 167 dosi di stupefacente tra crack, cocaina e hashish. Nelle tasche aveva anche la somma in contanti di 285 euro suddivisi in banconote di piccolo taglio e ritenute provento del reato. Sequestrata, infine, una ricetrasmittente.

L’arrestato è in carcere in attesa di giudizio.