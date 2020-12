Fermati per controlli, sopresa nel vano accendisigari dell'auto: cocaina

Nel pomeriggio di gli agenti del Commissariato San Paolo, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno messo in manette uno spacciatore nella zona della Loggetta.

I poliziotti avevano notato in via Pietro Testi due persone a bordo di una vettura. Inospettiti, li hanno bloccati. Nell'auto, nascosti nel vano dell’accendisigari, c'erano 35 involucri contenenti 14 grammi di cocaina.

Il conducente è stato trovato in possesso di 85 euro. Si tratta di un 36enne napoletano con precedenti di polizia, che è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio e spaccio di sostanze stupefacenti. Il passeggero, 58enne napoletano con precedenti di polizia, è stato denunciato per favoreggiamento.