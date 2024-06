Ragazzo incensurato scappa alla vista dei carabinieri: cosa nascondeva

La gazzella ei carabinieri si trovava lungo via Basilicata ad Acerra quando i militari hanno notato un ragazzo che alla loro vista ha accelerato il passo. Sarebbe stato arrestato da lì a poco per detenzione di droga a fini di spaccio.

L'episodio è avvenuto ieri sera. Il giovane, 23 anni, è stato fermato e perquisito: aveva addosso 110 euro in contanti, quasi 20 grammi di marijuana e di 7 grammi di hashish. Tutto sequestrato.

Come di consueto è partita a quel punto la perquisizione domiciliare del sospettato. Lì sono stati trovati quasi 100 grammi di marijuana, un coltello a serramanico, materiale per il confezionamento della droga e un bilancino di precisione per suddividerla in dosi.

Il 23enne, che era incensurato, è stato arrestato.