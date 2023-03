Agente non in servizio sorprende uno spacciatore al Borgo Sant'Antonio Abate e lo fa arrestare

Nel pomeriggio di ieri un agente di polizia non in servizio ha sorpreso e arrestato uno spacciatore al Borgo Sant'Antonio Abate.

Il poliziotto, nel transitare in vico Simone Porzio, aveva notato una persona consegnare un involucro a un’altra in cambio di denaro. L'agente ha capito cosa stesse accadendo, e ha contattato il 113 per chiedere il supporto di una volante.

Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, giunti sul posto, hanno quindi individuato lo spacciatore che, alla loro vista, ha tentato la fuga lasciando cadere a terra un pacchetto di sigarette contenente droga. È stato bloccato pochi metri dopo.

Gli operatori hanno trovato nel pacchetto 6 involucri di cocaina e 11 stecche di hashish del peso complessivo di circa 34 grammi.

I.C.B., 34enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.