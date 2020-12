Cocaina e migliaia di euro in tasca, arrestato spacciatore a Quarto

I carabinieri della tenenza di Quarto hanno ieri arrestato, per spaccio e detenzione di droga, un incensurato 41enne del posto. La pattuglia ha sorpreso l'uomo in via Masullo, mentre cedeva un involucro ad un "cliente".

Bloccato prima che potesse scappare, il 41enne aveva con sé sette dosi di cocaina e 2mila euro circa in contanti.

Anche il “cliente”, che aveva appena acquistato una dose, è stato identificato e segnalato alla Prefettura come assuntore di stupefacenti. L’arrestato è al momento ai domiciliari, in attesa di giudizio.