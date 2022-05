Un panetto di cocaina in cantina per oltre mille dosi: un arresto a Casavatore

Quando i carabinieri hanno bussato alla sua porta, poco dopo l’alba, A.S. non ha saputo nascondere l’ansia. Il 48enne di Casavatore ha dovuto assistere alla perquisizione di casa sua, sapendo dove fosse nascosta la droga ma sperando che l’occhio dei suoi ospiti inattesi non finisse proprio lì.

Tutto inutile, I militari sono scesi in cantina e, nascosto tra alcuni pacchi e buste, hanno trovato un panetto di cocaina da 1 chilo e 70 grammi. Il "taglio" di quella droga avrebbe garantito oltre 1000 dosi e guadagni prossimi ai 50mila euro. I carabinieri hanno trovato anche un macchinario per confezionare le dosi sottovuoto ed un bilancino di precisione.

A.S. è stato quindi tratto in arresto e condotto in carcere, dove si trova in attesa di giudizio,