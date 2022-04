Lui le scippa lo smartphone, lei lo insegue e recupera il telefono "con le cattive": arrestato

I carabinieri della stazione di Napoli Stella hanno arrestato per rapina A.R., 52enne napoletano già noto alle forze dell’ordine.

L'episodio che secondo gli inquirenti l'avrebbe visto protagonista è avvenuto nella serata di ieri, quando intorno alle 22 due militari non in servizio e in abiti civili passeggiavano nei pressi di piazza Cavour.

Cento metri più avanti c'era una donna al telefono, alla quale le si è avvicinato qualcuno strappandole lo smartphone dalle mani e poi scappando. La vittima non si è persa d’animo e dopo aver rincorso il rapinatore ha anche recuperato lo smartphone dando vita ad una colluttazione. A quel punto sono riusciti ad intervenire i carabinieri che hanno arrestato e poi portato in carcere l’uomo. Dovrà rispondere di rapina.