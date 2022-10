Una rapina e due scippi ai danni anche di minorenni: fermato 22enne

La Compagnia Carabinieri di Pozzuoli ha dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione di misura cautelare degli arresti domiciliari – emessa dal G.I.P. del Tribunale di Napoli su proposta della locale Procura della Repubblica – nei confronti di P.E., gravemente indiziato di aver commesso una rapina e due scippi, nei mesi di marzo e maggio del corrente anno.

L’attività investigativa, condotta dalla Stazione Carabinieri di Pozzuoli, ha permesso di acquisire gravi indizi di reità nei confronti del 22enne che in tutti e tre gli episodi sottraeva con violenza alle vittime, due delle quali minorenni, i telefoni cellulari e alcuni monili in oro, che venivano dallo stesso immediatamente venduti in un Compro Oro della cittadina flegrea. Quest’estate, i militari della Sezione Radiomobile della Compagnia Flegrea avevano dato esecuzione a ulteriore ordinanza di misura cautelare emessa nei confronti del giovane dal G.I.P. del Tribunale di Napoli, per analogo reato, provvedimento per il quale il predetto si trovava recluso presso la propria abitazione.