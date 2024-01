Donna mette la polizia sulle tracce di uno scippatore di smartphone: l'arresto

Li ha fermati una donna, dicendo loro che qualcuno - un uomo - le aveva appena rubato il cellulare. Gli agenti di polizia del commissariato Vicaria-Mercato e San Carlo Arena erano in un servizio di controllo del territorio in piazza Enrico De Nicola quando lei, la vittima, li ha fermati.

Il malvivente era scappato su di uno scooter, sfrecciando verso via Foria.

I poliziotti, grazie alle descrizioni fornite, hanno rintracciato l'uomo in via Crocelle a Porte San Gennaro dove, alla loro vista, ha accelerato. Ne è scattato un lungo inseguimento, durante il quale il centauro ha effettuato diverse pericolose manovre.

In via Stadera gli agenti lo hanno finalmente bloccato: Era in possesso di 5 smartphone dei quali non ha saputo dare giustificazione circa la provenienza.

Trentaquattro anni, di Casoria e con precedenti di polizia anche specifici, è stato tratto in arresto per furto e denunciato per ricettazione. Sequestrato anche il suo mezzo, con diverse violazioni del codice della strada contestate: guida senza patente, mancata copertura assicurativa, mancata revisione periodica.

Lo smartphone è stato restituito alla legittima proprietaria.