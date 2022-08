Scippa un turista dell'orologio in via Toledo, ma è a volto scoperto e tatuato: 18enne arrestato

Agenti di polizia hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domicilia nei confronti di R.A., un 18enne ritenuto "gravemente indiziato del delitto di concorso in rapina, con le aggravanti di aver commesso il fatto in più persone riunite, avvalendosi di un minorenne e ai danni di persona ultrasessantacinquenne".

L'episodio risale allo scorso primo luglio quando un turista, mentre stava passeggiando lungo via Toledo, era stato avvicinato da due persone, una delle quali gli aveva strappato con violenza dal polso un orologio in oro Cartier (modello Santos), per poi darsi ad una precipitosa fuga a piedi insieme al complice.

A seguito delle indagini, portate avanti con l’analisi degli impianti di videosorveglianza presenti in zona - l'autore del furto era a volto scoperto e mostrava un imponente tatuaggio - si è arrivati al 18enne.