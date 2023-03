Scippa due turiste: attimi di terrore nel cuore della città

Ieri sera i Falchi della Squadra Mobile sono intervenuti in corso Umberto per la segnalazione di un furto con strappo. I poliziotti, giunti sul posto, sono stati avvicinati da due turiste le quali hanno raccontato di essere state colte di sorpresa alle spalle da un uomo che aveva strappato lo smartphone dalle mani di una di loro per poi allontanarsi velocemente.

Gli operatori, poco dopo, lo hanno rintracciato in via Leopoldo Rodinò ma l’uomo, nonostante gli fosse stato intimato l’alt, si è dato alla fuga verso piazza Portanova; gli agenti, non senza difficoltà, lo hanno bloccato dopo alcuni metri trovandolo in possesso di un coltello a serramanico della lunghezza di circa 15 cm.

Un 25enne gambiano con precedenti di polizia e irregolare sul territorio nazionale, è stato arrestato per furto con strappo, lesioni e resistenza a Pubblico Ufficiale; inoltre, il 25enne è stato denunciato per porto di armi od oggetti atti ad offendere nonché per ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato.