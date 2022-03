Postava truffe su Tik Tok: arrestato Sabino 'O Malese

La Polizia ha tratto in arresto Sabino Edificante, noto come 'O Malese. Il 37enne è un volto noto dei social. Su Tik Tok, infatti, in più occasioni, avrebbe documentato presunte truffe ai danni di anziani del Nord Italia.

Edificante è stato fermato dai "falchi" che gli hanno notificato un ordine di carcerazione che lo terrà chiuso in cella per 5 anni. "'O Malese" era già finito nel mirino delle forze dell'ordine nel 2012: anche in quel caso l'accusa era di truffa.