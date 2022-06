Ubriaco nel pub dà in escandescenze e colpisce un poliziotto: arrestato

Ieri sera un poliziotto della giudiziaria di Nola, in quel momento non in servizio, era in un pub a Striano, in via Sarno. Il titolare del locale lo ha avvicinato e gli ha indicato un uomo che, evidentemente preso dall'alcol, pretendeva di bere ancora e di fronte al suo rifiuto lo aveva minacciato.

L'agente si è qualificato e ha tentato di calmare l’uomo. Questi però, durante le fasi dell'identificazione, ha iniziato a dare in escandescenze inveendo contro il poliziotto. Ne è nata una colluttazione: alla fine, grazie all’intervento di una pattuglia del commissariato di San Giuseppe Vesuviano, è stato bloccato.

Cittadino slovacco di 47 anni e con precedenti di polizia, è stato arrestato per lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale.