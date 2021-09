Piazza Garibaldi, arrestato dalla polizia: era ricercato un per tentato omicidio in Romania

Nel pomeriggio di ieri gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, nel corso di un servizio di controllo del territorio, hanno trovato e arrestato un uomo ricercato.

Si tratta di Ovidiu Cretu, 41enne rumeno con precedenti di polizia.

L'uomo è stato controllato in piazza Garibaldi, all’angolo con corso Novara. Così i poliziotti hanno potuto accertare che era destinatario di un mandato di arresto europeo emesso dalle autorità rumene il 17 agosto 2021 per tentato omicidio, violazione di domicilio e danneggiamento, reati commessi in Romania nel 2019.