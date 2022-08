Ricercato in Iran viene trovato in un albergo a Napoli: è accusato di riciclaggio

Ieri mattina gli agenti del Commissariato San Paolo, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa, sono intervenuti presso una struttura ricettiva in via Comunale Cintia dove hanno rintracciato e arrestato un 40enne iraniano poiché destinatario di un mandato di cattura, esteso in campo internazionale, emesso dalle autorità iraniane il 6 ottobre 2019 dovendo espiare la pena detentiva di 12 anni per riciclaggio.