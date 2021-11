Arrestato ricercato: ha tentato di fuggire dalla finestra

Ha cercato di fuggire dalla finestra della sua abitazione ma è stato bloccato. Così un 48enne ricercato dallo scorso 13 settembre, è stato catturato a Napoli, in via Santa Maria della Neve, in zona Piedigrotta.

Gli agenti del commissariato San Ferdinando lo hanno individuato nella sua abitazione, dalla quale ha cercato di scappare da una finestra, alla vista degli agenti. L'uomo, sottoposto alla misura della libertà vigilata, era destinatario di un'ordinanza di sostituzione della misura con quella della detenzione in casa, emessa il 13 settembre dal magistrato del Tribunale di sorveglianza di Napoli, per aver violato più volte le prescrizioni alle quali era sottoposto.

Da quel momento si era reso irreperibile.