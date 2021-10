Lei reagisce al furto della borsa, lui la trascina per metri con l'auto | VIDEO

Le immagini di una violentissima rapina avvenuta in via Carlo De Marco. Un 42enne è stato fermato con l'accusa di essere l'autore del reato

Il fatto era avvenuto la sera del 22 ottobre, una violentissima rapina ai danni di una ragazza compiuta da una persona in via Carlo De Marco. Giovedì un 42enne è stato fermato dalla squadra mobile con l'accusa di essere l'autore del reato.

Il provvedimento arriva alla fine dell’attività investigativa svolta dalla polizia e coordinata dalla Procura di Napoli, che ha consentito di ricostruire le varie fasi dell’episodio e di risalire all’identità del presunto aggressore nei cui confronti è emerso - secondo gli inquirenti - "un grave quadro indiziario".

La dinamica della rapina

La vicenda è stata immortalata dalle telecamere di sorveglianza installate in zona. Il rapinatore, dopo essere sceso da un'auto, si è avvicinato alla vittima - che era intenta ad effettuare un acquisto presso un distributore automatico - e le ha strappato con forza la borsa, per poi scappare. La donna però lo ha inseguito e raggiunto, ed è riuscita a tenere aperto lo sportello del veicolo che l'uomo stava usando. A quel punto il rapinatore ha accelerato trascinandola per diversi metri e poi facendola cadere al suolo. La vittima ha riportato ferite guaribili in 10 giorni.