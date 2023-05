"È lui il mio rapinatore": lo riconosce in fotografia e fa arrestare

Lunedì pomeriggio una donna ha denunciato, agli agenti del Commissariato San Giovanni-Barra, che domenica mentre stava passeggiando in via Villa San Giovanni era stata avvicinata da un’auto il cui conducente, dopo averla afferrata per un braccio, le aveva strappato la borsa facendola rovinare al suolo per poi darsi alla fuga.

In commissariato la donna, dopo aver visionato un album fotografico con soggetti noti alle forze dell'ordine, ha riscontrato una corrispondenza.

Nel pomeriggio di ieri i poliziotti hanno rintracciato in via Guidone l'uomo identificato dalla vittima come presunto rapinatore mentre era a bordo della stessa auto, la stessa peraltro che secondo la donna avrebbe usato per avvicinarla.

Cinquant'anni, napoletano e con precedenti di polizia, è stato sottoposto a fermo.