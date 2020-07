Finisce l'incubo di "Scooter e coltello", rapinatore seriale in manette a Pianura

Armato di coltello, in sella ad uno scooter, un uomo li aveva rapinati dei loro portafogli in via Provinciale a Pianura. È il racconto fornito, nei giorni scorsi, da due giovani ad agenti di polizia del locale commissariato: da lì sono partite le indagini che hanno portato ieri all'arresto di F.M., 35enne con precedenti.

Quella ai due ragazzi su via Provinciale, avvenuta il 9 luglio, si è rivelata essere la prima di una successione di rapine messe in atto dalla medesima persona. Il 16 luglio, infatti, altre due persone si sono presentate al commissariato di Pianura per denunciare di essere state aggredite e rapinate in via Nelson Mandela da un uomo – sempre armato di coltello e su uno scooter.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Le descrizioni delle vittime hanno quindi permesso ai poliziotti di concentrarsi sul 35enne, messo in manette nella sua abitazione di via Monet. È stato sottoposto a fermo di polizia con l'accusa di rapina aggravata, fermo convalidato dall’autorità giudiziaria.