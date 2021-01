Ruba una bici, dà in escandescenze contro auto e passanti: 29enne arrestato

Dovrà rispondere di danneggiamento, lesioni aggravate e tentata rapina impropria. Un 29enne di origini nigeriane, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato ieri dai carabinieri della stazione di Licola.

Impugnando un bastone, si è avviato verso una parafarmacia di via De Curtis. I dipendenti lo hanno notato e prima che potesse entrare hanno sbarrato la porta di vetro, ma l'uomo ha iniziato a colpirla con violenza nel tentativo (non riuscito) di infrangerla.

A quel punto ha poi rubato la bici di uno dei dipendenti, parcheggiata all'esterno, e si è lanciato contro la vetrata. Anche con l'uso di questo singolare ariete non è riuscito ad infrangere la vetrata, quindi è scappato. Il proprietario della bici lo ha inseguito, raggiunto, e ne è nata una colluttazione dalla quale è scappato a piedi. Una furia: durante la fuga ha colpito un passante con uno schiaffo al volto e ha danneggiato due auto in sosta.

Lo hanno però incrociato e bloccato i carabinieri, poco prima allertati da alcuni cittadini. In manette, il 29enne è stato condotto nel carcere di Poggioreale dove resterà in attesa di processo per direttissima..