Preso il terrore dei corrieri: quattro rapine a mano armata

Questa mattina i carabinieri della Compagnia di Napoli Vomero hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti del cinquantenne G.C., provvedimento emesso dal Gip del tribunale di Napoli su richiesta della locale procura.

L’uomo arrestato è ritenuto gravemente indiziato di aver commesso tre rapine, di cui una in concorso con un'altra persona in corso di identificazione, e una tentata rapina a mano armata. I quattro episodi sono avvenuti a Napoli tra il mese di aprile e quello di luglio 2023, in danno di altrettanti corrieri addetti alle consegne dipendenti di diverse società.

A seguito delle tre rapine consumate avvalendosi dell’uso di un’arma, l'uomo si era impossessato di somme di denaro in contante nella disponibilità delle vittime, per poi darsi alla fuga facendo perdere le proprie tracce a bordo di uno scooter.

Le indagini sono partite dalle denunce delle vittime e sono proseguite con l’acquisizione e l'analisi di sistemi di videosorveglianza e del sistema targhe e transiti.