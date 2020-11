Strappa la borsa ad una ragazza e la trascina sull'asfalto. Intervengono due passanti

Sabato scorso una ragazza che stava passeggiando in piazza San Pasquale a Chiaia è stata avvicinata da un uomo: questi, a bordo di uno scooter, le ha strappato la borsa trascinandola per diversi metri lungo l'asfalto.

La scena però è stata notata da due passanti che hanno inseguito il malvivente. Mentre la borsa è stata recuperata e restituita alla ragazza, l’uomo è riuscito a fuggire percorrendo la strada nel senso contrario a quello di marcia in direzione di piazza Vittoria.

Grazie alle immagini del sistema di videosorveglianza di un esercizio commerciale e alle descrizioni fornite dalla ragazza e dai testimoni, gli agenti del commissariato San Ferdinando hanno intercettato in via Santacroce il motociclo. Intimato l'alt al conducente, questi ha accelerato la marcia. Al termine di un lungo inseguimento (durante il quale l’uomo ha speronato una moto di servizio per poi darsi alla fuga in direzione di piazza Mazzini), è stato bloccato in via Speranzella.

Quarantacinquenne, con precedenti di polizia per furto e rapina, è stato sottoposto a fermo di polizia giudiziaria per rapina. Convalidato l'arresto, il tribunale di Napoli ha disposto nei suoi confronti la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.