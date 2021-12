Tenta di rapinare una coppia di turisti a Capodimonte: 27enne in manette

Un 27enne è stato messo in manette dalla squadra mobile di Napoli. È il destinatario di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip di Napoli su richiesta della procura, perché ritenuto "gravemente indiziato" di una tentata rapina.

L'episodio risale alla sera del 18 ottobre quando, in via Capodimonte, una coppia di turisti venne presa di mira da un malvivente.

Secondo quanto ricostruito dalle indagini, il rapinatore, in sella ad un motociclo e insieme a complici ancora in corso di identificazione, avrebbe provato a sottrarre con violenza l'orologio di valore indossato dall'uomo, non riuscendo nell'intento per la pronta reazione della vittima e della sua compagna.

Le indagini che hanno condotto all'identificazione del 27enne sono state condotte attraverso l'analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza, gli accertamenti sulle targhe e sui transiti e le dichiarazioni rese dalle persone presenti sul posto.