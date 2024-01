Ragazze francesi rapinate nel sonno in albergo: arrestato il presunto assalitore

Avrebbe rapinato, lo scorso 23 ottobre, due giovani turiste francesi ad Anacapri, questo all’interno di una struttura ricettiva. Questa la ragione per cui la polizia ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo. L'accusa per lui è rapina aggravata.

Le indagini sono state portate avanti dal personale del commissariato di Capri. Le vittime erano state sorprese nel sonno dal rapinatore il quale, armato di un coltello e con volto travisato, dopo aver perlustrato l’area, si era introdotto nella loro stanza. Minacciate, gli avevano consegnato l’oro che indossavano.

I successivi approfondimenti investigativi hanno consentito di raccogliere quelli che la Questura definisce "gravi indizi di colpevolezza" a carico di un uomo di Anacapri.