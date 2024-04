La truffa a un'anziana diventa rapina: scatta l'inseguimento

Si parte da una truffa ma l’epilogo della vicenda è una rapina, e le cose potevano finire anche peggio. Tutto è accaduto a Sorrento dove G.C., 45enne di Grumo Nevano già noto alle forze dell’ordine, secondo gli inquirenti aveva orchestrato una truffa ai danni di una 78enne.

Il truffatore grazie alla tecnica del finto corriere aveva ricevuto 700 euro in contanti e alcuni gioielli dall'anziana, quando nell’appartamento è entrata la figlia della vittima. Questa, nel tentativo di bloccare il 43enne, è stata spintonata e scaraventata a terra.

L’uomo ha provato la fuga a piedi nel centro di Sorrento, ma diversi cittadini lo hanno notati attirando l'attenzione di un agente della municipale. Ne è nata con lui una colluttazione, il tempo utile perché arrivassero i carabinieri e mettessero in manette il 43enne.

L’arrestato ora è in carcere in attesa di giudizio. Deve rispondere di truffa aggravata e rapina impropria. La donna aggredita è stata medicata da personale medico, ha riportato lesioni giudicate guaribili in 10 giorni. Denaro e gioielli sono stati restituiti alla proprietaria.