Le urla di una ragazza, l'aggressione e l'inseguimento: paura in pieno centro

Un uomo è stato arrestato dopo aver rapinato una ragazza. L'episodio è avvenuto in pieno centro.

Ieri sera i Nibbio dell’ufficio prevenzione generale, durante un servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Agostino Depretis avevano notato un uomo e una ragazza che si stavano rincorrendo. I poliziotti hanno quindi raggiunto la donna la quale ha raccontato che, poco prima, il fuggitivo l’aveva aggredita fisicamente per poi rapinarla della sua borsetta.

Gli operatori hanno intimato l’alt all’uomo che, alla loro vista, si è disfatto della borsa e ha proseguito la fuga fino a quando, giunto in via Cristoforo Colombo, è stato bloccato dopo una colluttazione. M.T., 26enne cittadino libico con precedenti di polizia, è stato arrestato per rapina aggravata, lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale. La borsa è stata recuperata e restituita alla proprietaria.