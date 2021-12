Detenuto in permesso speciale va a Milano per rapinare una banca: arrestato

Nella mattinata di ieri, a Torre del Greco, i carabinieri di Abbiategrasso (Milano) coadiuvati da quelli della compagnia locale hanno fermato il pregiudicato torrese U.G., classe 1975, per rapina aggravata in concorso.

Il fermato sarebbe il terzo complice della rapina commessa il 12 novembre scorso ai danni di un istituto bancario di Motta Visconti (provincia di Milano). Altri due rapinatori erano stati arrestati mentre erano in procinto di darsi alla fuga.

L’appartamento di Torre del Greco nel quale l'uomo si nascondeva è stato perquisito. All'interno sono stati trovati 68 detonatori a miccia, oltre a circa 3mila euro in contanti. È scattata per lui anche l'accusa di detenzione illecita di materiale esplodente.

U.G. nel giorno della rapina a Motta Visconti era in licenza straordinaria, essendo un detenuto del carcere di Secondigliano. È stato condotto nuovamente in carcere, stavolta a Poggioreale, a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.

La rapina a Motta Visconti

Il colpo era stato messo a segno nel primo pomeriggio di venerdì 12 novembre. Tre banditi, tutti col volto travisato ma senza armi in pugno, erano entrati nel locale istituto di credito intorno alle 14.30. Senza l'uso della forza avevano preso in ostaggio sette dipendenti della banca.

I carabinieri erano riusciti a sventare la rapina e a bloccare due dei tre banditi. Erano stati recuperati e restituiti all’istituto bancario quasi 3mila euro in banconote e monete tolti da una cassa corrente, non solo: erano stati posti stato sequestro anche 600 pesos (Messico), 500 scudi (Mozambico) e 45 leu (Romania). Durante l’intervento, un militare della Compagnia di Abbiategrasso aveva esploso, a scopo intimidatorio, due colpi in aria, senza conseguenze per persone o oggetti.