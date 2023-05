Ruba una barca, lo tradisce il Gps: fermato a 100 km di distanza

La polizia di Caserta, nelle prime ore della mattina di ieri, ha arrestato un 21enne napoletano perché ritenuto responsabile di rapina.

A Castel Volturno gli agenti erano intervenuti per la localizzazione, tramite Gps, di una barca risultata rapinata poche ore prima al porto di Sorrento, a circa 100 km di distanza.

La pattuglia in località “Destra Volturno” aveva quindi notato la presenza di due perone che, visti i poliziotti, si erano poi dati alla fuga. Poco più avanti uno dei due fuggitivi è stato fermato dagli agenti e condotto in commissariato per gli accertamenti di polizia giudiziaria.

Sono stati acquisti elementi ritenuti dalle forze dell'ordine "fortemente indiziari tali da far ritenere il soggetto responsabile della citata condotta delittuosa". Il ragazzo è quindi stato portato in carcere a Santa Maria Capua Vetere.