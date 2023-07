Accusato di riciclaggio ed estorsione: in manette il proprietario di un noto B&B

Questa mattina a Gragnano, i Carabinieri della Compagnia di Castellammare di Stabia hanno tratto in arresto un 42enne del posto. L'attività d'indagine ha consentito di raccogliere a suo carico gravi indizi di colpevolezza. Il 42enne, infatti, è accusato di riciclaggio, ricettazione ed estorsione. I militari della Stazione Carabinieri di Gragnano, in data 23 gennaio 2023, hannop effettuato un sopralluogo nell'area parcheggio di un B&B di proprietà dell'indagato, alla presenza di questi, poiché da quel luogo proveniva il segnale GPS di un'autovettura rubata.

Lì i militari, oltre all'autovettura segnalata dal GPS, hanno ritrovato altre tre auto non marcianti, con danni e manomissioni, tutte di provenienza furtiva. Dalla visione delle immagini del sistema di videosorveglianza della zona, in data 22 gennaio 2023, è emerso che l'indagato avrebbe "scortato" con la propria autovettura le citate auto oggetto di furto verso il luogo del rinvenimento.

Per ostacolare l'identificazione delle auto rubate, successivamente, avrebbe rimosso da alcune di esse le targhe, la centralina elettronica e la relativa documentazione. In particolare, ve n'era una, con targa straniera, utilizzata per commettere il furto di un'altra autovettura a Scafati, quest'ultima rinvenuta dai Carabinieri della Stazione di Gragnano qualche giorno dopo, il 29 gennaio 2023, nella stessa strada in cui è ubicato il B&B.

L'arrestato avrebbe svolto il ruolo di intermediario per un cosiddetto "cavallo di ritorno" relativo al furto di un'autovettura, perpetrato a Gragnano nel novembre del 2022. Nella circostanza l'indagato, dietro implicita minaccia di definitiva perdita dell'auto, avrebbe ricevuto la somma in denaro di 2.000 euro dalla proprietaria affinché quest'ultima potesse ottenerne la restituzione. Al termine delle formalità di rito l'odierno arrestato sarà associato alla Casa Circondariale di Napoli Poggioreale G.Salvia.