In giro armato di pistola e coltelli, 27enne arrestato

Nella notte appena trascorsa, gli agenti del Commissariato Arenella, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Piscicelli avevano notato un’auto che procedeva lentamente con a bordo tre persone. I poliziotti, insospettiti, hanno raggiunto e fermato la vettura in via San Giacomo dei Capri per controllare gli occupanti ed hanno trovato, addosso al conducente, una pistola Beretta calibro.22 con matricola abrasa e cinque cartucce, di cui una camerata, nonché di un coltello con una lama della lunghezza di 10 cm.

I poliziotti hanno esteso quindi la perquisizione e, nell’abitacolo, hanno trovato un altro coltello con una lama stavolta di 7 cm.

Il 27enne napoletano, con precedenti di polizia, è stato tratto in arresto per porto illegale di arma clandestina e denunciato per porto di armi od oggetti atti ad offendere. È stato condotto in carcere, a Poggioreale.